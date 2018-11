Unterföhring (ots) -



Hat man Todesangst, wenn man Blauhelm-Soldaten bei ihrem wohl gefährlichsten Einsatz begleitet? Wie reagiert die eigene Freundin, wenn die nächste Reise ins afghanische Taliban-Gebiet führt? Parallel zu den neuen Folgen der Reportage-Reihe "Uncovered" (ab 27. November, dienstags, 22:15 Uhr) beantwortet ProSieben-Reporter Thilo Mischke Fragen wie diese wöchentlich in seinem gleichnamigen Podcast. Im Gespräch mit seinen Gästen - vom Kameramann bis hin zur Partnerin - spricht er u.a. über die Gefahren bei den Dreharbeiten, über die emotional aufreibendsten Situationen und über Menschen und Erlebnisse, die sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt haben.



Die aktuelle Folge des Podcasts ist immer montags auf www.ProSieben.de und auf allen bekannten Streaming-Diensten abrufbar.



