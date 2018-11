Rom - Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Laut einer Sprecherin seiner Agentur erlag der 77-Jährige erlag am Montagmorgen in seinem Haus in Rom einem Krebsleiden.

Der zweifache Oscar-Preisträger sass seit Jahren wegen einer misslungenen Bandscheiben-Operation im Rollstuhl. Bekannt ist er für seine Meisterwerke «Der letzte Tango in Paris», «1900» und «Der letzte Kaiser». Nach zehnjähriger Regiepause war Bertolucci mit «Ich und du» (2012) in die Kinos zurückgekehrt.

«Einer der Grössten des italienischen und internationalen Films»

Er werde als einer der Grössten ...

