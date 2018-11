Die Wall Street dürfte am Montag nach der insgesamt schwachen Vorwoche mit Gewinnen starten. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich um 1,3 Prozent. Für etwas Zuversicht sorgen die sich etwas erholenden Ölpreise. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um 2 Prozent auf 59,95 Dollar je Barrel. Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung des Chicago Fed National Activity Indexes für Oktober an.

Im Blickpunkt stehen Einzelhandelsaktien nach dem Thanksgiving-Feiertag und dem sogenannten Black Friday, mit dem die Weihnachtseinkaufssaison eingeläutet wurde. Der Verlauf des Black Friday tritt dabei wegen des anhaltenden Trends hin zu Online-Käufen eher etwas in den Hintergrund.

Die Aktie von Amazon legt vorbörslich um 2,6 Prozent zu. Adobe Analystics zufolge ist am sogenannten "Cyber Monday" mit einem Umsatz von voraussichtlich 7,8 Milliarden Dollar zu rechnen. Dies wäre ein Zuwachs um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alibaba ziehen in ähnlicher Größenordnung an.

Plantronics geben 1,9 Prozent nach, nachdem sie im nachbörslichen Handel am Freitag um 11 Prozent gestiegen sind. Medienberichten zufolge habe Logitech erwogen das Unternehmen, welches unter anderem Kopfhörer herstellt, für mehr als 2,2 Milliarden Dollar zu übernehmen. Beide Unternehmen teilten jedoch am Sonntag mit, dass es zu keiner Übernahme kommen werde. Man habe zwar Gespräche geführt, diese seien jedoch ergebnislos verlaufen.

November 26, 2018 06:26 ET (11:26 GMT)

