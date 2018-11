Explorance stellt neues Konzept für die Erstellung, Beantwortung und Analyse von Online-Umfragen vor, das gleichzeitig das Engagement der Befragten steigert.

Explorance, der führende Anbieter von Lösungen für Learning Journey Analytics (LJA), stellt BlueX vor, ein neues Mitglied der Blue-Produktfamilie für den Bildungssektor. BlueX ist ein höchst interaktives Tool für Online-Umfragen, das fortschrittliche Konzepte einführt, die bei der Erstellung herkömmlicher Online-Umfragen bisher nicht zur Verfügung standen. Durch die Modernisierung des Online-Umfragebereichs sollen Erstellung von Umfragen und Teilnehmer-Engagement verbessert werden, um der Popularität von Online-Umfrage-Tools neues Leben einzuhauchen und die Antwortraten zu steigern.

Es ist allgemein bekannt, dass viele Menschen die bestehenden Online-Umfrage-Tools ineffizient, schwerfällig und äußerst beengend finden. "Bei der Erstellung von Online-Umfragen mit der aktuellen Technologie ist man als Umfrage-Administrator gezwungen, Fragenblöcke zu schaffen, bei denen Erlebnis, Struktur und Sequenz vorgegeben sind und nicht ohne Weiteres geändert werden können. Die erfassten Daten beziehen sich nur auf eine spezifische Frage und die Präsentation muss im Frage-und-Antwort-Format strukturiert werden", erklärt Becky Patterson, Executive Director des Office of Institutional Research and Planning an der Universität Louisville. "In unserer schnelllebigen Welt mit einem Überfluss an Informationen und mehreren Geräten sind die aktuellen Umfragetechnologien obsolet, so dass die Befragten das Interesse daran verlieren, was wiederum die Antwortraten senkt", ergänzt Patterson.

BlueX bietet dagegen die Möglichkeit, Umfragen in einem Freitextformat zu formulieren unter Nutzung AI-basierter bedingter Logik, ausgereifter Gabelung, automatisierter wiederholbarer Fragen und intelligenter Leitung, so dass Administratoren die Umfragen schneller und mit größerer Flexibilität erstellen können.

Um das Engagement der Befragten zu steigern, ermöglicht BlueX eine maßgeschneiderte Präsentation, wo Multimedia-Elemente als Teil der Umfrage hinzugefügt werden können. Zudem passt sich die Umfragepräsentation automatisch an den benutzten Gerätetyp an. Darüber hinaus bietet BlueX die Möglichkeit, Online-Umfragen in Webseiten oder andere digitale Inhalte einzubetten und damit die Befragten im Kontext des Umfragegegenstandes zur Reaktion anzuregen.

"BlueX stellt die herkömmlichen Konzepte von Online-Umfragen auf den Kopf. Mit einer unkomplizierten und intelligenten Nutzeroberfläche transformiert es das Erlebnis von Umfrage-Administratoren und Befragten und stellt gleichzeitig eine überlegene und produktive Umgebung bereit", erläutert Patterson.

BlueX ist eine zentralisierte Feedback-Lösung für alle Beteiligten des Bildungssektors Verwalter, Studenten, Lehrkräfte und Wissenschaftler können mit einem einzigen Instrument die Rückmeldungen einholen, die sie brauchen. Um mehr darüber zu erfahren, wie BlueX die Durchführung von Online-Umfragen für die akademische Forschung in Ihrer Organisation neu gestalten kann, besuchen Sie bitte die Website von BlueX oder nehmen Sie mit Explorance Verbindung auf, um eine Vorführung der neuen Lösung zu vereinbaren.

Über Explorance

Explorance ist ein Anbieter von Learning Journey Analytics (LJA) und unterstützt Organisationen mit tatsachengestützten Feedback-Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung. Mit seiner Produktpalette, Blue und Metrics That Matter, befähigt Explorance Bildungsorganisationen zur Umsetzung ihrer Strategien für kontinuierliche Verbesserungen.

Explorance wurde 2003 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Montreal (Kanada) und Geschäftseinheiten in Chicago, Amsterdam und Melbourne. Seit 2014 ist Explorance jedes Jahr in der Rangliste der besten Arbeitgeber des Great Places to Work Institute aufgeführt. Dem Kundenstamm von Explorance gehört eine Vielfalt von Bildungsorganisationen diverser Segmente an, darunter Hochschulen, Unternehmen, Beratungsfirmen und Regierungsbehörden in der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr über: Explorance.

