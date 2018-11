Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Nachrichten aus Italien wiegen am Montagmittag schwerer an Europas Börsen als ein schwacher ifo-Geschäftsklimaindex. Der Index ist im November auf 102,0 von 102,8 gesunken, erwartet wurde lediglich ein Rückgang auf 102,3. Wie die Commerzbank anmerkt, kommt die Schwäche eindeutig aus der Industrie. Der in erster Linie von der Binnennachfrage abhängige Dienstleistungssektor schlage sich hingegen trotz eines etwas niedrigeren Wertes im November weiterhin sehr gut, was gegen ein Ende des Aufschwungs spreche.

Für den DAX geht es trotz des schwächeren ifo um 1,2 Prozent auf 11.325 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,1 Prozent auf 3.172. Die Hoffnung auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit mit Italien sorgt für gute Laune. Vizeregierungschef Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung erklärte sich am Montag bereit, mit der EU über eine Senkung des Defizits für 2019 zu verhandeln. Wenn die Neuverschuldung bei den Verhandlungen mit Brüssel "ein bisschen" gesenkt werden müsse, sei dies für Italien "keine große Sache". Auch Lega-Chef Matteo Salvini hat sich gesprächsbereit gezeigt.

Bankensektor mit Entspannungssignalen aus Rom gesucht

Der Mailänder MIB-Index steigt um 2,8 Prozent, angeführt von den italienischen Banken, die stark in italienischen Staatsanleihen engagiert sind. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen fällt kräftig auf 3,25 Prozent von 3,41 Prozent am späten Freitag. Unicredit gewinnen 5,9 Prozent, Intesa Sanpaolo 5,1 Prozent oder Monte Paschi di Siena 7,9 Prozent. Aber auch europaweit profitiert der Sektor von den Nachrichten aus Rom: im Schnitt steigen die Bankenkurse um 2,6 Prozent.

Am Devisenmarkt wertet das Pfund gegen den Dollar bis Mittag leicht auf 1,2853 Dollar nach Ständen von rund 1,2800 Dollar am Morgen auf. Das britische Pfund reagiert damit kaum auf die Einigung der Brexit-Modalitäten auf dem EU-Gipfel vom Wochenende. Die Anleger halten sich zurück, liegt doch die schwierigste Herausforderung für Premierministerin Theresa May noch vor ihr, nämlich die nun erzielte Einigung erfolgreich durch das britische Unterhaus zu bringen. Bislang setzen Beobachter hier ein großes Fragezeichen.

Allianz, Covestro und Lufthansa von Empfehlungen getrieben

Im DAX steigen Covestro um 3,1 Prozent und Lufthansa um 2,6 Prozent. Goldman Sachs ist nun weniger negativ für Covestro. Das Haus hat die Aktien auf "Neutral" von "Verkaufen" angehoben. Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Lufthansa auf die Kaufliste genommen. Allerdings dürfte der Kurs auch weiterhin stark abhängig vom Ölpreis sein. Der Preisrückgang hatte die Aktie zuletzt zum Überflieger in einem insgesamt eher wackligen DAX gemacht.

Allianz gewinnen 2,8 Prozent. Das Unternehmen hat nun die Lizenz für eine Tochtergesellschaft in China erhalten, als erster ausländischer Versicherungskonzern überhaupt. Barclays hat die Aktien am Morgen auf "Übergewichten" von "Gleichgewichten" erhöht.

Infineon baut die Zusammenarbeit mit dem japanischen Denso-Konzern aus. Die Japaner haben sich nun durch eine Beteiligung an den im DAX und TecDAX notierten Halbleiterkonzern gebunden. Laut der Mitteilung hat Denso zur Stärkung der Kooperation Infineon-Aktien für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erworben. Infineon gewinnen 1,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.171,91 1,11 34,70 -9,48 Stoxx-50 2.920,67 1,02 29,43 -8,09 DAX 11.326,30 1,19 133,61 -12,32 MDAX 23.394,27 0,79 183,61 -10,71 TecDAX 2.548,33 0,46 11,68 0,76 SDAX 10.487,35 1,08 111,90 -11,77 FTSE 7.012,27 0,85 59,41 -9,56 CAC 4.995,95 0,99 49,01 -5,96 Bund-Future 160,78 -0,27 2,94 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.17 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1366 +0,26% 1,1366 1,1341 -5,4% EUR/JPY 128,62 +0,49% 128,62 127,94 -4,9% EUR/CHF 1,1330 +0,23% 1,1330 1,1310 -3,3% EUR/GBP 0,8844 +0,02% 0,8844 0,8855 -0,5% USD/JPY 113,17 +0,23% 113,17 112,83 +0,5% GBP/USD 1,2849 +0,22% 1,2849 1,2807 -4,9% Bitcoin BTC/USD 3.982,80 -2,4% 3.982,80 4.327,14 -70,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,36 0,34 -0,07 USA 2 Jahre 2,83 2,82 0,94 USA 10 Jahre 3,06 3,04 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,79 50,42 +0,7% 0,37 -12,1% Brent/ICE 59,81 58,80 +1,7% 1,01 -5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,52 1.223,19 +0,2% +2,33 -5,9% Silber (Spot) 14,37 14,29 +0,6% +0,08 -15,1% Platin (Spot) 844,80 843,50 +0,2% +1,30 -9,1% Kupfer-Future 2,77 2,77 +0,1% +0,00 -17,4% ===

