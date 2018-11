Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Finanzaffäre um Konzernchef Carlos Ghosn und das unsichere Schicksal der Allianz mit Nissan seien große Risikofaktoren für die Aktie, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Ghosns Rauswurf bei Nissan könne andererseits eine gewisse Disfunktionalität in den obersten Etagen der Allianz beenden und dort für einen Neustart sorgen. Wegen des hohen Kurspotenzials der Aktie nach deren jüngsten Rückschlag hält der Experte an seinem Kaufvotum fest./tav/ajx Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-11-26/13:17

ISIN: FR0000131906