Auf dem Radar: ImmofinanzZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,86 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,97; 0,78; 0,1). aktuelle Indikation: 20,29/20,37 Veränderung zu letztem SK: -2,54% Auf dem Radar: FACCZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 9,51 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,89; 3,54; 2,8). aktuelle Indikation: 14,68/14,76 Veränderung zu letztem SK: -6,00% Auf dem Radar: AndritzZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,15 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,33; 0,14; 0,67). aktuelle Indikation: 42,59/42,72 Veränderung zu letztem SK: 0,70% Auf dem Radar: PalfingerZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 11,49 Prozent gewonnen (Einzeltage: 3,19; 6,42; 1,53). Stieg am Freitag um 3,19 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 133% durchschnittlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...