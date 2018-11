Willkommen in der letzten November-Woche, liebe Leser! Der ATX hat einiges aufzuholen und tat das am Vormittag auch vorsichtig. Wir sind wieder etwas weiter weg von den 3000 Punkten. Nur zur Sicherheit: Unsere avisierte global market Roadshow (global market ist auch das Coverthema im nächsten Börse Social Magazine) am 29.11. in der Wiener Börse findet nicht statt, wir hatten auch keine Einladungen ausgeschickt, aber vor Monaten mal "save the date" kommuniziert und am Wochenende wurde nachgefragt von Lesern. Unser deutscher Partner Marc Tüngler ist verhindert, daher verschieben wir. Rund um unseren Börse Social Network Redakteur und Gourmetkritiker (sagt er) Günter Luntsch werden wir dafür den "Börse Social Network Club - der Investmentclub" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...