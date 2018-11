Die Oberbank setzt den Lenzing-Aktienkauf fort. Der jüngste gemeldete Deal: 3.719 Stück zu je 77,65 Euro - in Summe also mehr als 288.000 Euro. In vorigen Meldungen wurden schon Käufe über mehrere tausend Aktien mitgeteilt. Die Meldungen seitens Lenzing erfolgen aus dem Grund, da Oberbank-Chef Franz Gasselsberger im Aufsichtsrat bei Lenzing sitzt.

