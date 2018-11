BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat auf die Eskalation militärischer Gewalt vor der Halbinsel Krim "mit sehr großer Sorge" reagiert. Regierungssprecher Steffen Seibert rief am Montag in Berlin im Namen der Bundesregierung zu Zurückhaltung und Deeskalation auf und erklärte, man stehe "mit beiden Seiten" in Kontakt. "Wir hoffen, dass beide Seiten eine Beruhigung der Lage anstreben", sagte Seibert. Die Bundesregierung appelliere an Russland und die Ukraine, den Dialog zu suchen und den Vorfall aufzuarbeiten. Russland müsse die festgesetzten Schiffe wieder freigeben und die Seeleute freilassen.

Die Ukraine wirft Russland vor, in der Straße von Kertsch drei seiner Marineschiffe beschossen und aufgebracht zu haben. Dabei seien sechs ukrainische Marinesoldaten verletzt worden. Die russische Sicherheitsbehörde FSB bestätigte den Vorfall im Grundsatz. Die Schiffe seien mit Waffeneinsatz gestoppt worden. Russische Kräfte seien an Bord gegangen und hätten die Schiffe durchsucht.

