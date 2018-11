Am Jahresende blicken die Banken auf das nächste Börsenjahr voraus. Goldman Sachs sieht für 2019 eine Outperformance des Rohstoffsektors. Die größten Chancen böten die Öl- und Goldmärkte sowie Basismetalle.

Goldman Sachs optimistisch für Ölpreis

Am Jahresende ist die Zeit der großen Prognosen. Dann laden die Banken ein und erzählen, was sie im kommenden Börsenjahr erwarten. Bei Goldman Sachs schauen die Investoren besonders genau hin. Insbesondere die Commodity-Abteilung hat sich einen guten Ruf am Markt erarbeitet. Bisher war die Wall Street-Bank in Sachen Rohstoffen nicht wirklich optimistisch. Allerdings legte man schon im Laufe des Jahres einige Studien vor, die insbesondere Chancen im Goldmarkt sahen. Nun hat Goldman seinen Jahresausblick veröffentlicht und zeigt sich äußerst bullish für Rohstoffe. Die Analysten sehen einen großen Widerspruch zwischen der Bewertung von Rohstoffen und Rohstoffunternehmen sowie der fundamentalen Lage. So habe der Ölpreis nun wie die Metalle ein Level erreicht, auf dem viele Anbieter ihre Kosten nicht mehr decken könnten. Daher würden Rohstoffe derzeit einen "extrem attraktiven Einstiegszeitpunkt" bieten, heißt es in der Studie.

G20-Treffen als Wendepunkt?

Konkret ...

