Büdelsdorf (ots) - Mit effizienten Softwarelösungen und Services im Bereich Reisekostenabrechnung unterstützt die i&k Software bei der Optimierung von Unternehmensabläufen. Deutschland- und europaweit nutzen über 850 Kunden aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst die Reisekostensoftware WinTrip® als Inhouse- oder Cloud-Version. Dabei überzeugt WinTrip® mit Usability, innovativen Features und höchster Datensicherheit.



Die Cloud-Version wird über eigene Webserver zur Verfügung gestellt, die in zertifizierten Hochleistungsrechenzentren in Deutschland gehostet werden.



"Unsere Kunden kennen und schätzen unsere professionelle Betreuung bei der Reisekostenabwicklung", berichtet die Geschäftsführerin Diana Pabst.



"Zahlreiche Anfragen nach einer Angebotserweiterung für den Bereich Buchung zeigen, dass sich die Unternehmen eine komplette Abwicklung der Geschäftsreisen aus einer Hand wünschen - auch, um intern Personalkapazitäten und Kosten zu sparen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und unser Dienstleistungsportfolio nochmals erweitert. Optional bieten wir die Buchung relevanter Reiseleistungen an, wie Flug- und Bahntickets, Hotels oder Mietwagen. Kooperationen mit namhaften Partnerunternehmen garantieren unseren Kunden beste Angebote und attraktive Preise."



Die Zusatzleistung wird sehr gut angenommen, freut sich Diana Pabst: "Die Nachfrage ist immens. Entscheidend für uns ist hierbei, dass wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Leistungen gewährleisten. Ebenso wie im Abrechnungsbereich setzen wir daher selbstverständlich auch im Bereich Buchung ausschließlich qualifiziertes, konsequent weitergebildetes Personal ein."



Neues Bürogebäude als Fullservice-Center geplant



Das stetige Wachstum des Dienstleistungsbereiches erfordert inzwischen auch eine räumliche Erweiterung. Die i&k software GmbH setzt weiterhin auf den Standort Deutschland und plant den Neubau eines modernen, nachhaltigen Bürogebäudes im schleswig-holsteinischen Büdelsdorf mit einem eigenen Fullservice-Center.



