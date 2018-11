Betreiber der GCC-Länder bereit für kommerzielle 5G-Einführungen im Jahr 2019; stützendes regulatorisches Umfeld und Verfügbarkeit von Frequenzen entscheidend für den 5G-Ausbau in der gesamten Region

Die arabischen Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC)1 sind beim 5G-Netzausbau auf dem Weg zur weltweiten Führung, wobei alle sechs Märkte in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich 5G-Mobilfunkdienste einführen werden, so zwei neue Berichte, die heute anlässlich der Mobile 360 Series MENA veröffentlicht wurden. Die Berichte von GSMA Intelligence "The Mobile Economy: Middle East and North Africa 20182 (die mobile Wirtschaft: Naher Osten und Nordafrika) und "5G in MENA: GCC operators set for global leadership (5G in der MENA-Region: Betreiber der GCC-Länder auf dem Weg zur weltweiten Führung) heben hervor, dass richtungsweisende Mobilfunkbetreiber in den arabischen GCC-Staaten ab 2019 voraussichtlich 5G-Netze kommerziell einführen werden und so innovative neue Dienste in der gesamten Region vorantreiben und das zukünftige Wachstum fördern. Bis 2025 werden 16 Prozent der gesamten Anschlüsse in diesen Märkten auf 5G-Netze entfallen.

"Unterstützt durch proaktive staatliche Unterstützung haben die Mobilfunkbetreiber, insbesondere in den arabischen GCC-Staaten, rasch die Grundlage für eine weltweite Führungsrolle beim 5G-Technologieausbau gelegt und sich von Tests zügig in Richtung einer frühen Kommerzialisierung bewegt", sagte John Giusti, Chief Regulatory Officer, GSMA. "Ihre bisherigen Fortschritte sind ermutigend, dennoch ist es unerlässlich, dass die Regierungen der Region ein Regelungsumfeld schaffen, das 5G ein weiteres Wachstum ermöglicht, darunter die Freigabe eines ausreichenden Frequenzspektrums, sodass Unternehmen und Bürger in den vollen Genuss der mit 5G entstehenden innovativen neuen Dienste sowie der daraus resultierenden sozioökonomischen Vorteile kommen."

Politik spielt bei Realisierung der digitalen 5G-Zukunft zentrale Rolle

Die Berichte ermutigen die politischen Entscheidungsträger, Frequenzfahrpläne mit einer Verpflichtung zur Freigabe ausreichender Frequenzmengen in allen Frequenzbereichen festzulegen, damit die Betreiber dem Abdeckungs- und Kapazitätsbedarf nachkommen können. Sie weisen ferner darauf hin, dass Regierungen eine Steuerpolitik verfolgen sollten, die zu einer besseren Erschwinglichkeit und Förderung der digitalen Inklusion führen könnte, und einen Ansatz für die Erneuerung von Lizenzen verfolgen sollten, der langfristige Investitionsentscheidungen für Betreiber statt eine Maximierung der Staatseinnahmen ermöglicht.

Eine Region mit starkem Teilnehmerwachstum und höherer Smartphoneverbreitung

In der MENA-Region gibt es derzeit 381 Millionen einzelne ("Unique") Mobilfunkteilnehmer (zweites Quartal 2018), was 64 Prozent der Bevölkerung entspricht.3 In Bezug auf die Marktreife ist die Region jedoch vielgestaltig. Sie umfasst die fortgeschrittenen arabischen GCC-Staaten, in denen durchschnittlich 77 Prozent der Bevölkerung Mobilfunkkunden sind, sowie weitere nordafrikanische Länder wie die Komoren, Dschibuti und Somalia, wo die Teilnehmerdichte unter 30 Prozent liegt.4 Zwischen 2017 und 2025 wird die MENA-Region insgesamt die höchste Teilnehmerwachstumsrate aller Regionen mit Ausnahme von Subsahara-Afrikas verzeichnen und auf 459 Millionen bzw. 69 Prozent der Bevölkerung ansteigen.

Die Zahl der Smartphone-Anschlüsse in der MENA-Region liegt im zweiten Quartal 2018 bei 332 Millionen und macht damit etwas mehr als 50 Prozent der gesamten Anschlüsse in der Region aus. Diese Zahl dürfte um durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr weiter wachsen und bis 2025 587 Millionen Smartphone-Anschlüsse bzw. knapp drei Viertel der gesamten Anschlüsse in der MENA-Region erreichen. Die VAE sind hinsichtlich der Smartphone-Verbreitung nach wie vor weltweit führend und stehen damit nach Singapur an zweiter Stelle, wobei 85 Prozent der gesamten Anschlüsse auf Smartphones entfallen. Aufgrund der hohen mobilen Breitbandnutzung und Verbreitung von Smartphones werden in der Region zudem Datendienste wie IP-Messaging vermehrt genutzt und mehr Videos im Internet per Smartphone angeschaut.

Immersive digitale Unterhaltung bietet Umsatzmöglichkeiten im frühen 5G-Zeitalter

Die Berichte zeigen auf, dass die Betreiber in den 5G-Anfängen zunächst bessere mobile Breitbanddienste anbieten und später Anwendungen und Dienste für Unternehmen einführen. Für die Betreiber ergeben sich erhebliche Chancen durch neue verbraucherorientierte Dienste wie beispielsweise immersive Realität, eSport und verbesserte digitale Unterhaltung in Stadien und bei Musikaufführungen. Darüber hinaus werden mit dem Videokonsum auf mobilen Geräten zunehmend neuere Apps mit erweiterter Realität und virtueller Realität genutzt, die Inhalte noch immersiver und intensiver machen.

Mobilfunk trägt zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum bei

Im Jahr 2017 trug die Mobilfunkindustrie rund 165 Milliarden Dollar zur Wirtschaft der MENA-Region bei, was 4 Prozent des BIP entspricht. Dieser Beitrag wird bis 2022 voraussichtlich auf über 200 Milliarden US-Dollar steigen, da die Länder der Region von Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen profitieren, die durch die verstärkte Nutzung mobiler Dienste erzielt werden. 2017 hingen vom mobilen Ökosystem zudem mehr als eine Million Arbeitsplätze ab. Dazu zählen direkt in der Branche beschäftigte Arbeitnehmer sowie Arbeitsplätze, die indirekt durch die von diesem Sektor ausgehende Wirtschaftstätigkeit unterstützt werden. Darüber hinaus leistete die Mobilfunkindustrie 2017 im Wege der allgemeinen Besteuerung mit mehr als 17 Milliarden Dollar einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des öffentlichen Sektors.

Den vollständigen Bericht "The Mobile Economy: Middle East and North Africa 2018" sowie entsprechende Infografiken finden Sie unter: https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/. Den Bericht "5G in MENA: GCC operators set for global leadership finden Sie unter: https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=41a57dc7d3baad611133be7deb481930&download.

1. Arabische GCC-Staaten: Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und VAE

2. Die MENA-Region umfasst 25 Länder (Quelle: GSMA Intelligence): Algerien, Bahrain, Komoren, Dschibuti, Ägypten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palästina, Katar, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunesien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen. Nordafrika beinhaltet: Algerien, Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien.

3. Ein einzelner Mobilfunkteilnehmer kann mehrere Anschlüsse besitzen. Die Gesamtzahl der Mobilfunkanschlüsse (aktive SIM-Karten, ohne IoT im lizenzierten Spektrum) in der MENA-Region lag 2017 bei 634 Millionen und wird bis 2025 Prognosen zufolge auf 791 Millionen steigen.

4. Sonstige arabische Staaten: Komoren, Dschibuti, Irak, Jordanien, Libanon, Palästina, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen

