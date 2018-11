(JK-Trading.com) - Der DAX ist mit einem Freudensprung in die neue Handelswoche gestartet, notierte rund um die Mittagszeit mehr als 1% im Plus. Der Haupttreiber scheint ganz klar die Zustimmung der EU zum Austritt Großbritanniens aus der EU auf dem Sondergipfel am vergangenen Wochenende. Allerdings ist der gefundene Konsens noch keinesfalls in trockenen Tüchern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...