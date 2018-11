Fortschritte beim Brexit und italienischem Haushalt DE30 entfernt sich weiter von den jüngsten Tiefstständen Allianz erhält Genehmigung für Versicherungsholding in China

Europäische Investoren ließen sich nicht von der gemischten Asien-Sitzung beeindrucken. Wichtige Aktienindizes aus Europa eröffneten die neue Handelswoche deutlich höher. Der italienische FTSE MIB (ITA40) notierte im Vergleich zum letzten Schlusskurs rund 2,5% höher, nachdem die italienischen Regierungsbeamten Anzeichen dafür zeigten, dass sie sich dem EU-Haushaltsdefizit beugen werden. Andere Blue-Chip-Indizes verzeichneten ebenfalls bullische Gaps von mehr als 1%. Andererseits gab es in Russland starke Rückgänge, da die ukrainische Marine Russland einen Angriff auf ihre Schiffe nahe der Halbinsel Krim vorwirft, woraufhin die ukrainische Armee in Kampfbereitschaft versetzt wurde. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 eröffneten am Montag höher, wobei Banken und Raffinerien die größten Zuwächse erzielten.

Der DE30 bildete kein weiteres Tief aus, was auf eine mögliche Erholung hindeuten könnte. Am Montagmorgen wird der deutsche Leitindex in Übereinstimmung mit dem breiten Aufschwung in Europa höher gehandelt. Für den Fall, dass der Anstieg weiter fortgesetzt wird, befindet sich die erste Hürde in der Nähe der 11.400 Punkte-Marke. Dort ist nämlich das 61,8% Fibo-Retracement der im November ...

