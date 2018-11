Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive betonte in einer am Montag vorliegenden Studie die zunehmend wichtige Rolle der Künstlichen Intelligenz (AI) als Technologie für die Bildbearbeitung in der Medizintechnikbranche./ajx/tav Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-11-26/13:45

ISIN: DE000SHL1006