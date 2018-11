Glashütte (ots) -



Die unabhängige Uhrenmanufaktur Moritz Grossmann feiert ihr zehnjähriges Jubiläum mit 24 luxuriösen Einzelstücken, die exklusiv über das weltweit führende Auktionshaus Christie's New York angeboten werden.



Die historisch einzigartige Kollektion präsentiert die größte Auswahl an neuen Uhren, die Christie's jemals zur Versteigerung angeboten hat.



Die 24 Uhren symbolisieren den europäischen Adventskalender und in den USA den Countdown bis Weihnachten.



Dazu lanciert Grossmann Uhren einen interaktiven ADVENTSKALENDER https://www.grossmann-uhren.com/xmas/ auf seiner Unternehmens-Homepage. Jede "Tür" im Adventskalender enthüllt eines der 24 Einzelstücke, die bei Christie's angeboten werden.



Die Online-Auktion Christie's Watches Online WINTER HOLIDAY SALE (Sale Nr. 16375) https://bit.ly/2FEVEwc bietet vom 27. November - 10. Dezember 2018 Uhrenliebhabern die Möglichkeit, handgefertigte Einzelstücke aus Glashütte, der Geburtsstätte der deutschen Uhrmacherkunst, zu erwerben.



Um an der Auktion teilzunehmen, besuchen Sie den Moritz Grossmann ADVENTSKALENDER https://www.grossmann-uhren.com/xmas/ oder die CHRISTIE'S WEBSITE https://bit.ly/2FEVEwc.



Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens startet die Uhrenmanufaktur Moritz Grossmann ihr bisher ehrgeizigstes Projekt: 24 Einzelstücke werden exklusiv im Rahmen einer globalen Online-Auktion bei Christie's erhältlich sein. Es ist das erste Mal, dass das weltgrößte Auktionshaus eine so große Kollektion neuer und einmaliger Stücke anbietet.



Als Symbol für die 24 Uhren und ganz im Zeichen der Weihnachtsstimmung hat Moritz Grossmann einen interaktiven Online-Adventskalender zusammengestellt, in dem alle 24 Einzelstücke zu sehen sind https://www.grossmann-uhren.com/xmas/. Besucher können jedes Modell im Detail betrachten, bevor sie auf die CHRISTIE'S WEBSITE https://bit.ly/2FEVEwc weitergeleitet werden, wo sie ein Gebot abgeben können. Zu Ehren von New York, wo Christie's seinen Sitz hat, erscheinen die Sondermodelle hinter den interaktiven Fenstern des Rockefeller Center's. Die verschneite Szenerie wird durch die legendäre Eisfläche mit Schlittschuhläufern und einen wunderschönen Weihnachtsbaum abgerundet.



Am 11. November 2008 gründete Christine Hutter das Unternehmen Grossmann Uhren mit dem großen Namen des Mitbegründers der Glashütter Uhrenindustrie und Initiators der deutschen Uhrmacherschule in Glashütte, Moritz Grossmann. Nach rund 130 Jahren wurde damit das Erbe des überaus angesehenen Uhrenpioniers wieder zum Leben erweckt. Seit 2008 fertigt das Unternehmen Uhren von höchster handwerklicher Qualität in einem klassischen und gleichzeitig modernen Design.



Diese Kollektion zeigt das Beste aus Moritz Grossmann's Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und verbindet alte und neue Uhrmachertradition mit den innovativen Fähigkeiten der Grossmann'schen Meisteruhrmacher. Jedes der Einzelstücke zeigt, dass im Zeitraum von 130 Jahren nichts von der Tradition, dem Handwerk und der visionären Kraft des begnadeten Uhrmacherpioniers aus dem 19. Jahrhundert verloren gegangen ist.



Die Auktion spricht sowohl Sammler an, die besondere Uhren einer unabhängigen Marke suchen, als auch Liebhaber, die Zeitmesser auf höchstem handwerklichem Niveau schätzen. Jede der angeboten Uhren ist ein Unikat. Die exklusiven Stücke verkörpern perfekt den Leitsatz der Manufaktur Moritz Grossmann "Schönstes deutsches Handwerk".



Die Einzelstücke werden bei Christie's New York vom 30. November bis 5. Dezember 2018 im Rahmen eines Preview-Events zu sehen sein.



Die Online-Auktion beginnt am 27. November unter www.christies.com und läuft bis zum 10. Dezember 2018 (Sale Nr. 16375). https://bit.ly/2FEVEwc



Bilder und weitere Informationen zum Download:



Adventskalender und 24 Einzelstücke



https://my.hidrive.com/share/4am21jnk2b



Adventskalender digital:



https://www.grossmann-uhren.com/xmas/



Grossmann Uhren GmbH:



https://my.hidrive.com/share/a44bao2nf6



Homepage Grossmann Uhren:



https://www.grossmann-uhren.com/news/?lang=en



https://www.grossmann-uhren.com/?lang=en



