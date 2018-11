Der GBP/USD baut seine Intraday Aufwärtsbewegung kontinuierlich aus und so notiert er nun am oberen Ende seiner Tagesrange um 1,2850. Das britische Pfund erhielt am 1. Handelstag der Woche neue Gebote, da es durch den jüngsten Brexit Optimismus unterstützt wird, da die EU auf dem Gipfel am Sonntag dem UK PM May Brexit Deal zustimmte. Begrenzt wird ...

