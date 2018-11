Das heute als Mondi Kalenobel geführte, in Istanbul ansässige Geschäft mit zwei Produktionsstätten im nordtürkischen Kirklareli etabliert sich inzwischen weiter als Verpackungsinnovator in der Eiscremewelt. Erst jüngst griff das Unternehmen die Herausforderung eines Kunden auf, die zu meistern sich sonst niemand zugetraut hatte: die Fertigung einer Eistütenbanderole aus Papier mit einem klar transparenten Folienfenster, das dem Verbraucher einen Blick auf die dahinterliegende Zuckerwaffeltüte ermöglicht. Die Idee dazu hatte im Jahr 2016 die Oexmann in den Raum gestellt, ein Eistütenhersteller im Familienbesitz aus Gelsenkirchen.

Das ehrgeizige Konzept erforderte tiefgreifendes Knowhow in der Verpackung von Speiseeis. "Wir waren der einzige Zulieferer, der bereit war, sich dieser Aufgabe zu stellen", erklärt Sedat Igbar, Commercial Manager Europe bei Mondi Kalenobel. "Schritt für Schritt entwickelten und patentierten wir in Zusammenarbeit mit Oexmann eine Tütenbanderole, die Eiscremeliebhabern die süße Waffel in der verpackten Tüte zeigt. Die ersten kommerziellen Produkte sind seit Mai 2018 im Markt."

Das klare ovale Fenster in der Banderole ist 2,3 cm hoch und 1,8 cm breit, erläutert Igbar, und wird auf Wunsch von Oexmann aus einer biologisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...