-------------------------------------------------------------- Weitere Infos Bürgerdialog http://ots.de/mVcqfK --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -



- Querverweis: Eine Einladung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Die Landwirtschaft ist zu einem bedeutenden Gesprächsthema in unserer Gesellschaft geworden. Mehr und mehr Menschen interessieren sich dafür, wie ihre Nahrungsmittel produziert werden und wo sie herkommen. Aber was wissen wir eigentlich über die Landwirtschaft? Für viele Städter ist sie weit draußen auf dem Land und das Wissen darüber ist weniger geworden. Wann haben Sie eigentlich zuletzt direkt mit einem Bauern gesprochen, der Ihnen über seine Arbeit erzählt?



Tierwohl oder Klima- und Pflanzenschutz sind Themen, die häufig die Diskussion beherrschen. Deshalb sagen die Bauern: Lassen Sie uns reden.



Der Deutsche Bauernverband (DBV) sucht gemeinsam mit den Landesbauernverbänden den Dialog mit der Gesellschaft und startet die Reihe "Bürgerdialog". Unter dem Titel "Welche Landwirtschaft wollen wir? Bürger fragen, Bauern antworten" soll ein Gespräch über die Erzeugung der landwirtschaftlichen Produkte entstehen. Den Auftakt macht DBV-Präsident Joachim Rukwied in Stuttgart.



Die Gesprächspartner sind neben Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg und des Deutschen Bauernverbandes (Ackerbauer), die Schweinehalterin Miriam Hecht und der Milchviehhalter Denis Schwaderer.



Wo: Bürgerhaus Stuttgart-Möhringen, Filderbahnplatz 32, 70567 Stuttgart-Möhringen Wann: Montag, 3. Dezember um 18.30 Uhr



Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung über diese Veranstaltung ein.



Ebenso würden wir uns freuen, wenn Sie die Bürger bereits vorab über dieses Angebot informieren würden.



OTS: Deutscher Bauernverband (DBV) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6599 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6599.rss2



Pressekontakt: Deutscher Bauernverband (DBV) Axel Finkenwirth Pressesprecher Claire-Waldoff-Str. 7 10117 Berlin a.finkenwirth@bauernverband.net 030-31904-240