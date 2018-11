FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des niedrigen Rheinpegels muss der Chemieriese BASF die Produktion des Kunststoffvorprodukts TDI am Standort Ludwigshafen stoppen. Nicht alle Rohstoffe lassen sich zum Werk transportieren, obwohl der Konzern nach eigenen Angaben bereits Pipeline, Lkw und Schiene als Alternativen zum Schiffsverkehr nutzt. Wann die Produktion von TDI wieder angefahren werden kann, hänge von der weiteren Entwicklung des Rheinpegels ab, heißt es in der Mitteilung weiter. BASF stehe in engem Kontakt mit seinen Kunden.

TDI ist ein Isocyanat, das für die Herstellung von Schaumstoffen benötigt wird.

November 26, 2018 07:43 ET (12:43 GMT)

