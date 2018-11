Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwartet nach der Wachstumsverlangsamung im laufenden Jahr bereits 2019 eine konjunkturelle Trendwende in der Eurozone. "Nach einem schwierigen Start in das Jahr kann ab dem zweiten Halbjahr wieder mit steigenden Wachstumsraten gerechnet werden", sagte Chefvolkswirtin Gertrud Traud am Montag in Frankfurt. Risikofaktoren sollten demnach im Jahresverlauf wieder in den Hintergrund treten.

Gestützt werde die Wirtschaft in der Eurozone insgesamt durch die gefallenen Rohölpreise sowie durch die Haushaltspolitik der Regierungen. So wirke beispielsweise die deutsche Ausgabenpolitik konjunkturstützend. "Mit sich bessernden Arbeitsmärkten werden die Tariflöhne wieder stärker steigen", sagte Traud." Zudem entspannen sich zentrale wirtschaftspolitische Konflikte wie der Brexit, der Handelsstreit mit den USA und die Querelen um den italienischen Staatshaushalt.

Im italienischen Haushaltsstreit rechnet Traud mit einem Einlenken der Regierung. Dieses Einlenken dürfte vor allem durch steigende Kapitalmarktzinsen für italienische Staatsanleihen ausgelöst werden. Entscheidend sei daher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) der Regierung mit ihrer Geldpolitik nicht entgegenkomme. Höhere Wachstumsimpulse durch die großzügige Ausgabenpolitik in Italien erwartet Traud kaum. Schließlich dürfte die Kreditvergabe in Italien durch die höheren Kapitalmarktzinsen belastet werden.

Beim Brexit geht Traud von einem geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU aus. Die Abstimmung im Parlament über den Einigungsvertrag dürfte zwar schwierig werden. Traud erwartet jedoch, dass auch einige Abgeordnete aus der Opposition die Einigung unterstützten könnten. Ein Brexit ohne eine Einigung würde zumindest kurzfristige Verwerfungen im Außenhandel mit sich bringen. Ohne eine Kooperation mit der EU wären die wirtschaftlichen Konsequenzen demnach langfristig sehr schmerzhaft.

In Deutschland erwartet die Helaba einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent im laufenden Jahr auf 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Dies liege aber weiterhin über dem Potenzialwachstum. "Der Konsum wird maßgeblich zum Wirtschaftswachstum beitragen und Belastungen aus dem Außenhandel sowie der anhaltenden Investitionszurückhaltung kompensieren", sagte Traud. Der Beschäftigungsanstieg dürfte sich auch wegen des Fachkräftemangels etwas verringern./jsl/tos/fba

