Der Genossenschaft will die Tagebaue und Kraftwerke von 2020 an übernehmen. Auf dem Gelände will Greenpeace Strom aus Wind und Sonne erzeugen.

Der Energielieferant Greenpeace Energy hat Interesse an den Braunkohle-Tagebauen und -Kraftwerken des RWE-Konzerns im Rheinischen Revier. Greenpeace wolle die Anlagen von 2020 an stufenweise übernehmen und bis 2025 stilllegen, teilte die Genossenschaft am Montag in Hamburg und Berlin mit.

Auf den stillgelegten Tagebauflächen sollen Windkraft- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...