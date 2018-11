Bonn (ots) -



Der Marketing- und Kommunikationsexperte Ullrich Schweitzer, Schweitzer Marketingberatung, ist im November 2018 zum Leiter des "Dialog Natürliches Mineralwasser" ernannt worden. Die neue Kommunikationsinitiative der Gesellschaft der Freunde und Förderer der deutschen Mineralbrunnenindustrie e.V. (GFF) wird ihre Arbeit im Januar 2019 aufnehmen und soll den faktenbasierten, wissenschaftlich fundierten Austausch rund um das Naturprodukt Mineralwasser führen und fördern.



"Wir freuen uns, dass wir mit Ullrich Schweitzer einen Fachmann gewinnen konnten, der über langjährige und umfassende Erfahrungen in der Getränkebranche verfügt", erklärt Udo Kremer, Vorsitzender der GFF. Bevor Ullrich Schweitzer sich im Jahr 2018 mit der Schweitzer Marketingberatung selbstständig machte, war er 20 Jahre als Geschäftsführer Marketing bei der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG im hessischen Bad Vilbel tätig. Ab dem Jahr 2019 wird der Branchenkenner als neuer Leiter "Dialog Natürliches Mineralwasser" mit Stakeholdern in den aktiven Austausch zu Themen wie Produktsicherheit, Qualität und Umwelt in Bezug auf natürliches Mineralwasser treten.



"Ich übernehme die spannende und anspruchsvolle Aufgabe als Leiter der neuen Kommunikationsinitiative ,Dialog Natürliches Mineralwasser' sehr gerne und werde in dieser Funktion Ansprech- und vor allem Dialogpartner hinsichtlich der zahlreichen Aspekte rund um das Naturprodukt Mineralwasser sein", so Ullrich Schweitzer. Ziel des "Dialog Natürliches Mineralwasser" sei es, erläutert Schweitzer, die vielfältigen Ansichten und Darstellungen unterschiedlicher Interessengruppen im Hinblick auf natürliches Mineralwasser zu hinterfragen und einzuordnen sowie fundierte Informationen hierzu zu liefern.



Über die GFF



Die Gesellschaft der Freunde und Förderer der deutschen Mineralbrunnenindustrie e. V. (GFF) wurde im Jahr 1953 ins Leben gerufen. Seitdem steht die GFF für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zum Naturprodukt Mineralwasser.



