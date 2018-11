Genf / Zürich - Barclays gibt heute die Ernennung von Jean-Damien Marie als Head of Investments EMEA im Bereich Private Bank & Overseas Services bekannt. Diese Funktion wird er ab sofort von Genf aus wahrnehmen.

Jean-Damien Marie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der privaten Vermögensverwaltung in der Schweiz mit. Mit seiner umfassenden Private Banking- und Anlageexpertise wird er das Team Private Bank & Overseas Services bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie in der gesamten Region EMEA unterstützen. Er wird für die Entwicklung und Positionierung von Barclays als Best-in-Class in der Beratung und Führung von Verwaltungsmandaten sowie als führender Anbieter von Sales-, Trading- und Transaktionsideen im Raum EMEA verantwortlich sein. Sein Büro hat er in Genf haben.

Jean-Christophe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...