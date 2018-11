Australien ist das Land mit den meisten tödlichen Haiattacken auf der Welt: In den letzten hundert Jahren wurden dort mehr als 573 Angriffe aufgezeichnet, von denen 134 zu tragischen Todesfällen führten. Die Statistik zeigt darüber hinaus, dass die Zahl der Vorfälle stetig zunimmt - Forscher vermuten die Ursache dafür in steigenden Temperaturen und der Vielzahl von Menschen, die sich im Wasser aufhalten. Insbesondere die Region New South Wales (NSW) sah sich zuletzt mit einem wachsenden Problem konfrontiert, da von den Haien eine zunehmende Gefahr für Anwohner und Touristen ausging. Aus diesem Grund reagierte die australische Regierung und investierte im August 2015 umgerechnet rund 10,4 Millionen Euro in den Schutz vor Haiangriffen. Teil dieser Maßnahmen sind intelligente Langleinen, sogenannte Smart-Drumlines (Shark-Management-Alert-in-Real-Time-Drumlines). Diese Technologie unterscheidet sich deutlich von traditionellen Langleinen, da sie einen Echtzeit-Alarm an die zuständigen Behörden ermöglicht, sobald ein Tier gefangen wurde. Die aufgespürten Haie können anschließend mit Peilsendern markiert und lebend wieder freigelassen werden.

Haiwarnungen in Echtzeit

Smart-Drumlines setzen sich aus einem Köder und einer solarbetriebenen Satelliten-Boje zusammen. Beißt ein Hai in den Köder, wird die Solarboje durch den entstehenden Druck auf die Leine aktiviert, woraufhin diese umgehend einen Alarm an die zuständige Behörde mit ihrer genauen GPS-Position sendet. Diese Informationen werden per E-Mail, SMS und Telefonanruf übermittelt. Innerhalb von nur 15 Minuten fahren die Wissenschaftler oder beauftragte Unternehmen zur Boje und statten das Tier mit zwei Peilsendern aus, um es künftig verfolgen zu können. Sobald ...

