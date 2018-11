Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf einem Sondergipfel in Brüssel haben sich die EU-27-Staaten auf einen Entwurf eines Abkommens über die Modalitäten des EU-Austritts Großbritanniens geeinigt, so Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Das Austrittsabkommen ist ein faires Angebot an Großbritannien, den harten Brexit zu verhindern und eine enge Partnerschaft mit dem Kontinent aufzubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...