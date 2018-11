Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Das niederländische Finanzhaus müsse auch in den kommenden vier Jahren weiter Kapital aufbauen, was das Gewinn- und Dividendenpotenzial deckeln könnte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter den Benelux-Banken sei KBC hier am besten positioniert./ajx/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-11-26/14:49

ISIN: NL0011821202