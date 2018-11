"Dieser Zug fällt heute leider aus" - hieß es am Montag im Minutentakt von 12.00 bis 14.00 Uhr am Grazer Hauptbahnhof. Der Warnstreik der Gewerkschaft vida sorgte für "gestrandete" Zuggäste in der Bahnhofshalle und eifrig Auskunft gebende Service-Mitarbeiter. Ein Betroffener ärgerte sich: Die Streiks seien "ungerecht", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...