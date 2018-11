Deutschland und Frankreich planen ein gemeinsames Rüstungsprogramm in dreistelliger Milliardenhöhe. Im Boot sitzen federführend DASSAULT/AIRBUS für ein neues Luftkampfsystem sowie RHEINMETALL und KMW/NEXTER, letztere (RHEINMETALL/KMW/NEXTER) nebst Aufforderung zur Fusion. Es geht um Umsatzvolumina von 500 bis 600 Mrd. € bis 2040, also einer konkreten, massiven Ausweitung der Verteidigungsbudgets gemessen am BIP, nachzulesen heute im Handelsblatt. Für alle vier Titel bietet das eine hochinteressante Perspektive. RHEINMETALL ist also bereits ein Kauf.



