Aurubis AG erwartet für das Geschäftsjahr 2018/19 ein operatives Ergebnis moderat unter Vorjahr DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Prognose Aurubis AG erwartet für das Geschäftsjahr 2018/19 ein operatives Ergebnis moderat unter Vorjahr 26.11.2018 / 15:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aurubis AG erwartet für das Geschäftsjahr 2018/19 ein operatives Ergebnis moderat unter Vorjahr Hamburg, November 26, 2018 - Die Aurubis AG erwartet gemäß aktueller Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2018/19 ein moderat unter dem Vorjahr liegendes operatives EBT, das bedeutet einen Rückgang zwischen 5,1 und 15 %. Damit entspricht die Prognose nicht den aktuellen Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 von 330 Mio. EUR. Wesentliche Gründe für die Abweichung sind verschiedene ungeplante Stillstände an den Standorten Hamburg, Lünen und Pirdop im derzeit laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19. Das bei der Aurubis AG saisonbedingt schwächere erste Quartal wird dadurch zusätzlich belastet. Die Aurubis AG hatte am 01. November 2018 ein vorläufiges operatives EBT für das Geschäftsjahr 2017/18 von 328 Mio. EUR (Vj. 298 Mio. EUR) veröffentlicht. Kontakt: Dr. Björn Carsten Frenzel Leiter Konzernrechtsabteilung E-Mail: c.frenzel@aurubis.com Tel: +49 40 78 83 30 44 26.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com ISIN: DE0006766504 WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 751255 26.11.2018 CET/CEST ISIN DE0006766504 AXC0219 2018-11-26/15:09