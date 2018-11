FRANKFURT (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Systems und die Gewerkschaft Verdi haben nach fast achtmonatigen Verhandlungen ein Tarifergebnis erzielt. Die beiden Parteien einigten sich unter anderem auf Entgelterhöhungen im nächsten und übernächsten Jahr für die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftigten, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit.

Das Tarifergebnis sieht nun im Einzelnen Entgeltsteigerungen in Höhe von 3,0 Prozent (in den Entgeltgruppen 1-5) beziehungsweise 2,0 Prozent (in den anderen Entgeltgruppen) ab 1. Januar 2019 vor. Ab 1. Januar 2020 folgt eine weitere Entgelterhöhung von 2,5 Prozent für alle Entgeltgruppen. Der Tarifvertrag soll bis zum 31. Dezember 2020 laufen.

"Angesichts der schwierigen ökonomischen Situation können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein", sagte Verdi-Verhandlungsführer Michael Jäkel. "Es ist ein tragfähiges Gesamtpaket."

T-Systems betreut Großkunden der Deutschen Telekom. Die Tarifverhandlungen waren Anfang April begonnen worden. Die Gewerkschaft hatte eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.

Eine Regelung zur Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen ist in dem Tarifergebnis nicht enthalten. Dieser Schutz läuft zum Jahresende aus. T-Systems will weltweit in den nächsten drei Jahren rund 10.000 Arbeitsplätze abbauen, 6.000 davon in Deutschland, dabei auf betriebsbedingte Kündigung möglichst verzichten.

Die große Tarifkommission der Gewerkschaft muss das Verhandlungsergebnis noch absegnen, sie tagt am 30. November 2018.

