München (ots) - getnow eröffnet dritten Standort in Neuss und beliefert nicht nur Neuss, Düsseldorf und weitere Großstädte sondern auch die ländlichen unterversorgten Gebiete im Rheinland mit einem neuen Expansionsmodell. Nach einem erfolgreichen Jahr an den beiden Standorten Berlin und München, treibt der Online-Supermarkt getnow seine deutschlandweite Expansion zielstrebig voran und erobert mit dem Rheinland gleich eine gesamte Region.



Das 2015 gegründete Startup konnte anhand der Ausweitung der Liefergebiete seiner beiden bisherigen Standorte, die Belieferung einer kompletten Region erfolgreich testen und für den Start im Rheinland seine operativen Prozesse optimieren und perfektionieren. Seit dem 12. November beliefert getnow nun von seinem ersten Standort im Rheinland an der METRO in Neuss nicht nur umliegende Regionen, wie Mettmann, Viersen und Krefeld sondern auch größere Städte wie Düsseldorf, Neuss, Wuppertal und Mönchengladbach. Weitere Regionen und Großstädte in diesem Gebiet sollen in zeitlichen Abständen nachfolgen. Diese flächendeckende Belieferung einer gesamten Region, inkl. der ländlichen Umgebung und ihre Ausweitung werden auch für die nächsten Städte, in die getnow expandiert, vorbildhaft sein.



Der Geschäftsführer und CEO der getnow New GmbH Dr. Dominik Reinartz dazu:



"Unser Ziel ist es neben den Städten auch unterversorgte Gebiete in der Nähe zu Großstädten zu stärken und unseren Kunden damit die Lebensmittel zu liefern, die sie für ihren täglichen Bedarf benötigen. Wir können uns durch unser agiles Unternehmensmodell sehr schnell an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Die Versorgung einer ganzen Region und nicht nur einer Stadt sehen wir bei getnow nicht als Ausnahme, sondern als einen neuen Maßstab der europaweiten Expansion von getnow an. Mit diesem Modell möchte sich getnow von seinen Mitbewerbern maßgeblich abheben und sowohl Kunden in ländlichen Gebieten, als auch in Großstädten individuell beliefern."



Dies wird durch ein flexibles Liefermodell, welches eine Lieferung am selben Tag garantiert und ein breites Sortiment aus Food und Non-Food Produkten, welches wöchentlich wächst, ermöglicht.



Über Getnow New GmbH



Der Online-Supermarkt wurde 2015 in Berlin gegründet und beschäftigt heute ca. 80 Mitarbeiter deutschlandweit. Vertraglicher Partner ist die METRO Deutschland GmbH, auf deren Sortiment und Lager zurückgegriffen wird. Beliefert werden Endverbraucher und auch Kunden aus dem B2B-Segment in 90 Minuten oder zur ausgewählten Wunschzeit. Derzeit ist getnow in München, Berlin und Rheinland vertreten, eine deutschlandweite Expansion ist derzeit in der Umsetzung. Aktuell befinden sich über 12.000 Produkte im getnow-Sortiment. Anders als bei vielen anderen Anbietern, bietet getnow neben üblichen Supermarkt-Artikeln auch eine große Auswahl an regionalen und exotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch in Großmarktqualität, frischen Fisch von Europas längster Fischtheke, sowie Drogerieartikel und Bürobedarf im Lieferservice an.



