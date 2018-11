Auf einem historischen Tiefstand befindet sich der Pegel des Rheins. Dies schränkt den Transport per Schiff ein. Obwohl BASF bereits alle Möglichkeiten zur alternativen Versorgung - Pipeline, Lkw und Schiene - ausschöpft, können nicht alle Rohstoffe zum Werk nach Ludwigshafen transportiert werden. BASF muss daher die TDI-Produktion am Standort Ludwigshafen stoppen. Das Wiederanfahren der Anlage hängt davon ab, wie sich der Rheinpegel weiter entwickelt. BASF steht in engem Kontakt mit ihren Kunden.

