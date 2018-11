Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF angesichts einer gestoppten Produktion des Kunststoffvorprodukts TDI am Standort Ludwigshafen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Anlass zu dem 13. Ereignis höherer Gewalt im vierten Quartal gebe das historisch tiefe Wasserniveau des Rhein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe nun ein Risiko für die Jahresziele des Chemiekonzerns - und sieht seine vorsichtige Haltung zur Aktie davon untermauert./tih/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-11-26/15:19

ISIN: DE000BASF111