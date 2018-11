IRW-PRESS: Upco International Inc.: Upco International Inc.: Upco International Inc. zur Entwicklung der vollständig integrierten Multi-Channel-Lösung

Upco International Inc.: Upco International Inc. zur Entwicklung der vollständig integrierten Multi-Channel-Lösung

Vancouver, BC (26.11.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich dieses Update zum Fortschritt bezüglich der Entwicklung und Verbesserung ihrer sicheren Telekommunikations- und Anwendungsplattform gemäß dem Geschäftsplan des Unternehmens zur Verfügung stellen zu können. Die vollständig verschlüsselte Kommunikations-App von Upco wurde von Nutzern in Europa, dem Nahen Osten, Südasien und Kanada heruntergeladen und das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Bereitstellung einer vollständig integrierten Multi-Channel-Plattform, welche die Zahlungsabwicklung und die Übertragung von Währungen unterstützt. Die Arbeit in diesem Bereich wird mit unseren strategischen Partnern Transfer-To (www.transfer-to.com) und Emoney plc (www.emoney.com.mt) fortwährend umgesetzt.

Die Abwicklung von Zahlungsprozessen hat sich in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschrittes gepaart mit der Veränderung von Kundenpräferenzen im Hinblick auf die komfortable Nutzung von Online- und mobilen Lösungen erheblich weiterentwickelt. Dies ist ein wachsender Markt mit enormem Potenzial, den Upco mit ihrer Multi-Channel-Anwendung anspricht.

Andrea Pagani, CEO und Präsident von Upco, erklärte: "Als wir unser e-Wallet kreierten, das die Grundlage für die derzeitige Entwicklung einer noch robusteren Zahlungslösung darstellt, war das Ziel, Familien, Freunden und unserer Benutzergemeinschaft eine einzigartige Gelegenheit zu bieten, ihre Interaktionen in der Online-Welt weiter zu verbessern und Vorgänge zu rationalisieren. Mit der laufenden Arbeit glauben wir, dass wir über alle Elemente eines erfolgreichen Produkts verfügen, das einerseits Sprach- und Textkommunikation ermöglicht und gleichzeitig die Verarbeitung von Transaktionsprozessen sowie den Geldtransfer auf globaler Ebene unterstützt. "

Darüber hinaus hat Upco 790.000 Aktienoptionen ausübbar zu einem Preis von 0,16 Dollar für einen Zeitraum von 5 Jahren an den Direktoren und Berater des Unternehmens ausgegeben.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco e-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://upcointernational.com oder http://upcomobile.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und Director

office@upcointernational.com

+1 (212) 461 3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA91529 71052

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA9152971052

AXC0223 2018-11-26/15:23