NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Montag nach der insgesamt schwachen Vorwoche mit Erholungsgewinnen starten. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich um 1,2 Prozent. Für Zuversicht sorgen die sich erholenden Ölpreise. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um 2,3 Prozent auf 60,20 Dollar je Barrel.

Bei der zu beobachtenden Gegenbewegung der Ölpreise dürfte es sich aber um kaum mehr als eine pure Reaktion auf den Ausverkauf am Freitag handeln, zumal die Anleger letzteren im Rückblick als übertrieben ansehen dürften, kommentiert Rohstoffanalyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Aus fundamentaler Sicht befinde sich der Ölmarkt in der gleichen Lage wie in der Vorwoche, als er vor allem unter Sorgen vor einem Überangebot und möglicherweise nachlassender Nachfrage gelitten hatte.

Übergeordnet steht das bevorstehende G20-Treffen Ende des Monats in Argentinien im Fokus, weil sich dort US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping treffen will. Von dort könnten daher Hinweise kommen, wie es im Handelsstreit USA/China weiter geht. Weil die diesbezüglichen Erwartungen gering seien, seien positive Überraschungen vergleichsweise leichter möglich, so Marktexpertin Caroline Simmons von UBS Wealth Management.

Anleihekurse sinken

Konjunkturseitig gibt es kaum Impulse. Der Chicago Fed National Activity Index für Oktober zeigt zwar einen höheren Wert als im Vormonat, allerdings wurde der September-Wetr leicht nach unten revidiert.

Am Anleihemarkt sinken die Kurse leicht. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen erhöht sich um 2 Basispunkte auf 3,06 Prozent. Rückenwind kommt von den etwas erholten Ölpreisen. Daneben verweisen Händler darauf, dass in den nächsten Tagen US-Anleihen und kurzfristige Geldmarktpapiere im Gesamtvolumen von 119 Milliarden Dollar auf den Markt kommen werden. Im Vorfeld machten einige Akteure dafür Platz in den Portfolios.

Am Devisenmarkt reagiert das Pfund allenfalls leicht positiv auf den am Wochenende von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligten Vertrag zum Austritt Großbritanniens aus dem Staatenverbund. Nach Einschätzung von Marktexperten ist die gedämpfte Reaktion der Unsicherheit darüber geschuldet, ob das britische Parlament dem Brexit-Deal zustimmt. Das Pfund kostet aktuell 1,2856 Dollar, am Freitag notierte es bei 1,2820 Dollar. Der Euro legt derweil zum Dollar leicht zu. Er wird gestützt davon, dass Italien im Hausshaltsstreit mit der EU möglicherweise doch kompromissbereit ist.

Einzelhandelsaktien im Fokus: Nach Black Friday ist vor Cyber-Monday

Am Aktienmarkt stehen Einzelhandelsaktien im Blick nach dem Thanksgiving-Feiertag und dem sogenannten Black Friday, mit dem die Weihnachtseinkaufssaison eingeläutet wurde. Der Verlauf des Black Friday tritt dabei wegen des anhaltenden Trends hin zu Online-Käufen eher etwas in den Hintergrund.

Die Aktie von Amazon legt vorbörslich um 2,4 Prozent zu. Adobe Analystics zufolge ist am heutigen sogenannten "Cyber-Monday" mit einem Umsatz von voraussichtlich 7,8 Milliarden Dollar zu rechnen. Dies wäre ein Zuwachs um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alibaba ziehen in ähnlicher Größenordnung an. Die zuletzt arg gebeutelte Apple-Aktie zieht um gut 1 Prozent.

Plantronics geben 8,5 Prozent nach, nachdem sie im nachbörslichen Handel am Freitag um 11 Prozent gestiegen sind. Medienberichten zufolge habe Logitech erwogen das Unternehmen, welches unter anderem Kopfhörer herstellt, für mehr als 2,2 Milliarden Dollar zu übernehmen. Beide Unternehmen teilten jedoch am Sonntag mit, dass es zu keiner Übernahme kommen werde. Man habe zwar Gespräche geführt, diese seien jedoch ergebnislos verlaufen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.285,95 -0,73 -178,74 -1,75 S&P-500 2.632,56 -0,66 -17,37 -1,54 Nasdaq-Comp. 6.938,98 -0,48 -33,27 0,52 Nasdaq-100 6.527,35 -0,73 -48,32 2,05 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,83 1,2 2,82 162,6 5 Jahre 2,89 1,5 2,87 96,4 7 Jahre 2,97 1,6 2,96 72,6 10 Jahre 3,06 2,0 3,04 61,5 30 Jahre 3,31 0,3 3,30 24,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.17 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1369 +0,29% 1,1369 1,1341 -5,4% EUR/JPY 128,76 +0,60% 128,76 127,94 -4,8% EUR/CHF 1,1336 +0,29% 1,1336 1,1310 -3,2% EUR/GBP 0,8841 -0,02% 0,8841 0,8855 -0,6% USD/JPY 113,26 +0,31% 113,26 112,83 +0,6% GBP/USD 1,2859 +0,30% 1,2859 1,2807 -4,8% Bitcoin BTC/USD 3.947,57 -3,3% 3.947,57 4.327,14 -71,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,36 0,34 -0,07 USA 2 Jahre 2,83 2,82 0,94 USA 10 Jahre 3,06 3,04 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,29 50,42 +1,7% 0,87 -11,2% Brent/ICE 60,09 58,80 +2,2% 1,29 -5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,79 1.223,19 +0,2% +2,60 -5,9% Silber (Spot) 14,34 14,29 +0,3% +0,05 -15,3% Platin (Spot) 845,75 843,50 +0,3% +2,25 -9,0% Kupfer-Future 2,77 2,77 0% 0 -17,4%

