Die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) fällt heute deutlich in den Keller und kämpft damit wieder mit der Marke von 8,50 Euro. Noch am 06. November 2018 markierte der BVB-Titel ein neues Allzeithoch bei 10,06 Euro. BVB-Vorsitzender Hans-Joachim Watzke sagte heute auf der Hauptversammlung in Dortmund, man habe sich ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre gesteckt.Bis 2025...

Den vollständigen Artikel lesen ...