Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gea Group nach einer Gewinnwarnung von 34 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Besonders ärgerlich seien unklare Aussagen zum kommenden Jahr und das Ausbleiben einer Telefonkonferenz gewesen, auf der die neuen Annahmen hätten diskutiert werden können, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden ein, zwei Jahren könne der Anlagenhersteller für die Lebensmittelindustrie die Margen aber wieder steigern./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006