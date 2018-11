Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Eni von 21 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit einer langfristigen Ölpreisprognose von 65 US-Dollar vom Jahr 2020 an passe er sich den neuen Realitäten auf den Ölmärkten an, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des stärkeren Fokus des Öl- und Gasproduzenten auf das Fördergeschäft zähle die Aktie zu seinen Favoriten in der Branche./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-11-26/15:48

ISIN: IT0003132476