Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Total SA von 66 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit einer langfristigen Ölpreisprognose von 65 US-Dollar vom Jahr 2020 an passe er sich den neuen Realitäten auf den Ölmärkten an, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Montag vorliegenden Studie. An der Disziplin hinsichtlich der Kapitalausgaben dürfte der französische Öl- und Gaskonzern festhalten. Außerdem dürfte der Konzern die Produktion 2019 stark steigern, große Förderprojekte dürften in Betrieb gehen./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-11-26/15:50

ISIN: FR0000120271