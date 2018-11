Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-26 / 15:24 Hamburg, 26. November 2018 - Der Vorstand der ALBIS Leasing AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Antrag der Manus Vermögensverwaltung GmbH auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 122 Abs.1 AktG nicht nachzukommen. Der Vorstand beruft sich hierbei in seiner Entscheidungsfindung auf das Urteil zweier besonders renommierter deutscher Großkanzleien und hat somit seine Entscheidung auf einer angemessenen und ausgewogenen Informationsgrundlage getroffen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2018-11-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 751303 2018-11-26

