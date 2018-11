München (ots) - Einreichfristen für Auszahlungen im Jahr 2018 enden überwiegend Ende November



Wer den Hauskauf finanziell in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen möchte, muss sich beeilen. Denn: Bei vielen Kreditinstituten enden am 30. November die Einreichfristen für die Kreditauszahlungen in 2018. Darauf weist Interhyp hin, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen. "Während eine Kreditzusage noch wenige Tage vor Jahreswechsel möglich ist, braucht die Auszahlung mehr Zeit. Wer das Darlehen noch vor Jahreswechsel benötigt, sollte sich bei der Zusammenstellung seiner Unterlagen beeilen", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG.



Bei rund 73 Prozent der Finanzinstitute endet die Einreichfrist für die Kreditauszahlung in 2018 bereits Ende November. Bei 13 Prozent muss der Antrag bis in der ersten Dezemberwoche vorliegen. Bei nur 8 Prozent ist die Einreichung bis Mitte Dezember möglich.



"Für einen reibungslosen Ablauf müssen alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein", erklärt Mohr. Dazu zählen neben dem Nachweis und vorrangigen Einsatz des Eigenkapitals und der Vorlage der Fälligkeitsmitteilung des Notars auch der rangrichtige Eintrag der Grundschuld.



Zeit bis etwa 7. Dezember hat laut Interhyp der Großteil der Kaufinteressenten, der in diesem Jahr nur eine Kreditentscheidung möchte, aber erst im kommenden Jahr eine Darlehensauszahlung benötigt. Bei vielen Banken müssen für diesen Prozess die vollständigen Finanzierungsunterlagen in der zweiten Dezemberwoche vorliegen.



Über die Interhyp Gruppe:



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



