FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will die Effizienz im Marketing verbessern und verkleinert dafür das globale Netzwerk der Agenturen drastisch. Künftig seien drei sogenannte Lead Agenturen für die Werbung der Marke Volkswagen tätig, kündigte der Konzern an. Omnicom werde für Europa und Südamerika zuständig sein, WPP für Nordamerika und Cheil weiter in China. Bisher bestand das weltweite Marketing-Netzwerk aus etwa 40 Agenturen.

"Die Marke wird straffer und zentraler geführt und erreicht mit den neuen Partnerschaften ein bislang nicht gekanntes Level an Marketing-Innovationskraft", so Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Die Medienausgaben will die Kernmarke bis 2020 bei 1,5 Milliarden Euro in etwa stabil halten. Die Marketingeffizienz soll um rund 30 Prozent gesteigert werden. Zudem will VW ab 2019 seine Marketing-Aktivitäten in den genannten Regionen in vier neue "Powerhouses" bündeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2018 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.