An der Wall Street hat sich die Börse zum Wochenbeginn etwas erholt. Anleger hoffen auf positive Entwicklungen im Thema Handelsstreit und durch den "Cyber Monday".

Auch an der Wall Street hat sich die Börse am Montag zu Handelsbeginn etwas erholt. Der Dow Jones kletterte in den ersten Handelsminuten um 1,3 Prozent auf 24.602 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen ebenfalls je mehr als ein Prozent.

Händler warnten aber wie auch in Europa, zu viel in die Bewegung hineinzuinterpretieren. In der vergangenen Woche hatten die US-Kurse im ...

