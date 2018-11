Die Marktteilnehmer werden mutiger und kaufen Aktien. Mit der Zustimmung der EU zum Austrittsdokument für den Brexit hat man für den Moment eine Sorge weniger. Italien ist auf einmal kompromissbereit und das entlastet ebenso die Köpfe der Anleger. So kann der DAX in die neue Woche mit einem satten Plus starten und es sieht so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...