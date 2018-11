Potsdam (ots) - "Ois Guad"! Dieser Song des bayrischen Newcomers Luca Kuglmeier, bekannt aus der Fernsehsendung "The Voice Kids", eröffnet die bayrische Ära von Radio TEDDY - das Kinder- und Familienradio - heute auf DAB+ im ganzen Freistaat. Damit können ab sofort bundesweit fast 40 Millionen Hörer Radio TEDDY terrestrisch empfangen.



Von Franken bis nach Oberbayern, von Schwaben bis in die Oberpfalz - der Bayern-Start wird mit der "Radio TEDDY-Bayern-Grußbox" in Deutschlands größtem Flächenland gefeiert. Jetzt können die Kids aus Bayern ihre Freunde im Kindergarten, in der Schule und den Vereinen grüßen. Die Teilnehmer haben dabei die Chance auf DAB+-Radios und eine Gruppenreise ins Legoland Deutschland Resort in Günzburg. Alle Infos zum Mitmachen stehen auf radioteddy.de



Unter dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" sendet Radio TEDDY ein 24-Stunden-Programm für Kinder, Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer. Dazu gibt es Musik, die alle hören wollen: "Coole Hits für Eltern und Kids!" - Das sind vor allem aktuelle und coole Kinderlieder, Deutsch-Pop-Songs und angesagte Superstars aus den internationalen Charts. Zahlreiche Künstler aus Bayern sind auch darunter: Donikkl aus Regensburg, Comedian Willy Astor aus München, die Formation Sternschnuppe aus Ottenhofen sowie die Deutsch-Pop-Sängerin Claudia Koreck aus Traunstein.



Regionale, familiengerecht aufbereitete Informationen wie Nachrichten, Wetter, Verkehr und Veranstaltungshinweise werden im Tagesprogramm zwischen 5 und 19 Uhr ganz speziell auf Bayern zugeschnitten.



Spaß, Wissen und das Mitmachen stehen im Mittelpunkt des Programms. So beantwortet Radio TEDDY im "Nachgefragt" stündlich spannende Kinderfragen aus Natur, Technik und Wissenschaft, zum Mitmachen laden viele Quiz- und Ratesendungen ein. Abends sendet Radio TEDDY über mehr als zwei Stunden spannende Hörspiele und Geschichten, die die Fantasie der Kinder fördern. Für Eltern gibt's interessante Sendungen und von Experten ausgewählte Tipps für ein entspanntes und harmonisches Familienleben.



"Entscheidend für die Genehmigung und Zuweisung der landesweiten DAB+-Kapazität an Radio TEDDY war, dass die Anbieterin des Programms Radio TEDDY mit seiner besonderen Musikauswahl und den kind- und familiengerechten Inhalten eine Neuheit und damit eine besondere Bereicherung für die bayerische Radiolandschaft darstellt", so ein Auszug aus der Begründung der BLM zur Zulassung von Radio TEDDY. Geschäftsführerin Katrin Helmschrott überglücklich. "Wir haben sehr lange um eine Verbreitung in Bayern gekämpft. Umso mehr freuen wir uns nun, dass sich die BLM für Deutschlands erstes und einziges Kinder- und Familienradio entschieden hat. Wir sind stolz, jetzt in Bayern mit dabei zu sein. Mit diesem Schritt setzt der Sender seine Pionierarbeit in Sachen Kinder- und Familienradio erfolgreich im neunten Bundesland fort." Und Programmchef Roland Lehmann ergänzt: "Unser Team ist hochmotiviert und freut sich darauf, nun mit Radio TEDDY in einem der größten Bundesländer durchzustarten - Heimat für mehr als eine Million Familien mit Kindern.



Radio TEDDY ist bereits in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen zu empfangen und freut sich jetzt auf über 13 Millionen weitere Hörer in Bayern. Alle Frequenzen und Empfangsmöglichkeiten auf radioteddy.de



