Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich zu einem Ausbau des internationalen Agrarhandels bekannt. Handel nach klaren, fairen Regeln sei "ein Stück Friedenssicherung", sagte sie bei der Vorstellung einer Außenwirtschaftsstrategie ihres Ressorts am Montag in Berlin. Dabei müssten ein hohes Maß an Verbraucher- und Tierschutz sowie nachhaltige Erzeugung gewährleistet sein. Mit offenen Märkten hätten ärmere Länder Chancen, Wohlstand zu erreichen, dies diene auch der Ernährungssicherung der wachsenden Weltbevölkerung. Im globalen Handel sollte die Digitalisierung genutzt werden, etwa zum genauen Rückverfolgen von Futterlieferungen.

Die deutschen Agrarexporte sind laut Ministerium im vergangenen Jahr auf geschätzte 73 Milliarden Euro gestiegen. Eingeführt wurden demnach Agrarprodukte im Wert von 85 Milliarden Euro. Als wichtiger Wachstumsmarkt gilt Asien. Das Agrarministerium ist auf mehreren internationalen Messen präsent. Klöckner plant 2019 unter anderem eine China-Reise. Die deutsche Ernährungsbranche begrüßte die Positionierung der Ministerin. Der Export sei für deutsche Unternehmen eine wichtige Ertragsstütze./sam/DP/she

AXC0267 2018-11-26/16:47