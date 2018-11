FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mitgliederversammlung des Financial Stability Board (FSB) hat Fed-Governor Randal Quarles zum neuen Chairman ernannt. Wie der FSB mitteilte, übernimmt Quarles das Amt am 2. Dezember von Mark Carney, dem Chef der Bank of England. Stellvertreter wird der Präsident der niederländischen Zentralbank, Klaas Knot. Knot soll das Amt in drei Jahren von Quarles übernehmen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2018 10:20 ET (15:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.