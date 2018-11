Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Luxenburg (pta022/26.11.2018/16:30) - Die Hylea Group S.A., Luxemburg hat Ihren vorläufigen Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 zu ihrer emittierten 7,25%-Anleihe WKN A19S80 auf Ihrer Homepage unter https://www.hylea.com/news/hylea_jahresbericht_2017 veröffentlicht. Daraus ergibt sich, dass die Umsatzerwartungen der Gesellschaft für das bisherige Geschäftsjahr (1. Halbjahr 2018) voraussichtlich erreicht werden.



Allerdings wird aufgrund erhöhter Herstellungs- und Betriebskosten die prognostizierte Zielvorstellung hinsichtlich des EBITDA voraussichtlich nicht erreicht werden.



Die Prognose des EBITDA zum 31.12.2018 wird auf geschätzt EUR 2,1 Mio. gesenkt.



